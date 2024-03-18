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12:00, 18 марта 2024Экономика

В России создадут платформу для хранения конфискованной криптовалюты

«Известия»: в РФ создадут государственную платформу по конфискации криптовалюты

Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России создадут государственную платформу по конфискации криптовалюты, которую уже сейчас изымают в рамках уголовных дел, но делается это в основном на физических носителях, пишут «Известия». По данным журналистов, проработать соответствующий вопрос Минфину поручили до 1 октября этого года.

Поручение было дано по итогам заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева, на котором обсуждалось повышение эффективности борьбы с использованием информационно-телекоммуникационных систем в незаконных целях.

Как объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, раз силовики могут конфисковывать криптовалюту, ее нужно где-то хранить и, «поскольку ее нельзя просто разместить на складе постановка вопроса абсолютно правильная». Депутат также рассчитывает, что уже в ближайшее время само понятие криптовалюты будет введено в российское законодательство.

«Сейчас весь вопрос в позиции ЦБ. Впрочем, хочу заметить, что она постепенно смягчается, регулятор перестает отрицать очевидное. Поэтому у меня есть надежда, что мы до конца года введем в законодательное поле этот финансовый инструмент», — прокомментировал другой парламентарий Антон Горелкин.

Ранее в Минфине РФ заявили, что ожидают принятия в течение текущей парламентской сессии (до августа 2024 года) законопроекта, допускающего использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Подчеркивалось, что речь идет о возможности расплачиваться именно намайненным в России, а сами операции будут проводиться в иностранных юрисдикциях.

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      Дмитрий Воронин
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