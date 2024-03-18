Вторая «Дюна» опередила по сборам первый фильм

«Дюна 2» собрала около 500 миллионов долларов в мировом прокате

Блокбастер «Дюна: Часть вторая» канадского режиссера Дени Вильнева заработал около 500 миллионов долларов в мировом прокате, превысив сборы оригинального фильма. Об этом пишет Variety.

Научно-фантастический сиквел собрал 494,7 миллиона долларов по всему миру. Отмечается, что вскоре фильм должен превысить отметку в 500 миллионов долларов.

За пределами США и Канады «Дюна: Часть вторая» вызвала наибольший интерес среди зрителей в Китае (36 миллионов долларов), Великобритании (32,8 миллиона долларов), Германии (25 миллионов долларов), Франции (24,9 миллиона долларов) и Австралии (15,6 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что вторая «Дюна» собрала 100 миллионов рублей за неделю кинопроката в России. Прокатная неделя картины, которую показывают в кинотеатрах в формате предсеансного обслуживания, стартовала 7 марта.