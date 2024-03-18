Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:42, 18 марта 2024Культура

Вторая «Дюна» опередила по сборам первый фильм

«Дюна 2» собрала около 500 миллионов долларов в мировом прокате

Кадр: фильм «Дюна: Часть вторая»

Блокбастер «Дюна: Часть вторая» канадского режиссера Дени Вильнева заработал около 500 миллионов долларов в мировом прокате, превысив сборы оригинального фильма. Об этом пишет Variety.

Научно-фантастический сиквел собрал 494,7 миллиона долларов по всему миру. Отмечается, что вскоре фильм должен превысить отметку в 500 миллионов долларов.

За пределами США и Канады «Дюна: Часть вторая» вызвала наибольший интерес среди зрителей в Китае (36 миллионов долларов), Великобритании (32,8 миллиона долларов), Германии (25 миллионов долларов), Франции (24,9 миллиона долларов) и Австралии (15,6 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что вторая «Дюна» собрала 100 миллионов рублей за неделю кинопроката в России. Прокатная неделя картины, которую показывают в кинотеатрах в формате предсеансного обслуживания, стартовала 7 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      Туристка упала с верблюда, сломала ребра и получила миллионный счет за лечение

      Пленный боец ВСУ рассказал о привилегиях золотой молодежи во время мобилизации

      Отбывший дисквалификацию за допинг российский футболист дал совет Валиевой

      На насосной станции в Москве заметили тело новорожденного

      Венгрия назвала отправку военных на Украину злоупотреблением договором НАТО

      Москву собрались осыпать элитным жильем

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в официальных документах

      Вторая «Дюна» опередила по сборам первый фильм

      Стало известно о намерении Пашиняна передать Азербайджану территории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше