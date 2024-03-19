Эксперт связал теракт в Приднестровье с высказываниями Макрона

Эксперт Иванников связал теракт в Приднестровье с высказываниями Макрона

Атака на военный вертолет в Тирасполе и заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Молдавию — звенья одной цепи. Об этом заявил эксперт, глава фонда «Право и порядок» Олег Иванников, передает «Царьград».

По его словам, Макрон именно в Молдавии готовит плацдарм для дальнейшей интервенции в Одесскую и Николаевскую области Украины. Поэтому сейчас Запад намерен максимально дискредитировать приднестровскую государственность, обвинить ее в неспособности защищать граждан и на этом основании ввести ограниченный контингент французских войск на территорию Молдавии, считает Иванников.

Эксперт уверен, что теракт в Тирасполе совершен по указанию спецслужб НАТО. Также он призвал консолидировать все военные возможности для защиты непризнанного Приднестровья.

«Этот теракт нужно расценивать как не только акт международного терроризма, направленный против Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, но и также как покушение на жизни граждан России», — добавил Иванников.

Атака на воинскую часть в Тирасполе произошла 17 марта. Дрон прилетел со стороны Одесской области Украины. Следственный комитет (СК) Приднестровья сообщил, что при атаке на воинскую часть, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ, использовался FPV-дрон.

До этого президент Франции объявил об открытии постоянной миссии по обороне в Кишиневе.