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12:42, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Эксперты раскритиковали метод математика Шпилькина

Сообщение о вбросе половины голосов за Путина на выборах не подтвердилось
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Издание «Новая газета. Европа» (внесена в список нежелательных организаций) пишет, что половина голосов за Владимира Путина на выборах президента России была сфальсифицирована. Такой вывод журналисты сделали после подсчета голосов с помощью метода математика Сергея Шпилькина. Согласно этому методу, при нормальном ходе голосования процент каждого кандидата растет плавно, в соответствии с явкой. Но если в какой-то момент весь прирост бюллетеней на участке содержит одинаковый результат — значит, был вброс.

Еще в 2020 году эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) раскритиковали метод Шпилькина, пишет РАПСИ. «Говорить, что все люди в стране одинаковые, — ложная основа. Кто говорит так, либо не знает страну, либо намеренно вводит в заблуждение аудиторию. Шпилькин пытался работать с однородными единицами, а у нас электорат неоднородный», — сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Он также отметил, что Шпилькин не имеет отношения к избирательной системе. «Из года в год человек публикует однотипные доклады, с использованием математического инструментария пытается доказать, что выборы сфальсифицированы», — указал эксперт.

В свою очередь, член корпуса «За чистые выборы» и Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш заявил о недопустимости математического подхода к избирательным процессам. «Механистическое перенесение методики математической статистики, из которой пришло исследование Шпилькина, невозможно, неприложимо к предмету», — сказал Лукаш.

Правовед Виктор Полянский в разговоре с изданием «Взгляд» пояснил, что Шпилькин пытается взять за основу результат с конкретного участка и экстраполировать на общие показатели по всей стране, однако в России даже в одном районе показатели на участках могут сильно отличаться. «Этот математический подход эксперта нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования», — заключил Полянский.

Информация о том, что половина голосов за Путина на выборах президента России была сфальсифицирована, распространилась в основном в СМИ, признанными в РФ иностранными агентами, и украинских медиа, среди которых УНИАН и NV.ua.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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