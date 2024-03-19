Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 19 марта 2024Ценности

Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

New York Post: загар стал трендом у молодежи из-за популярности стиля Y2K

Фото: Petrenko Andriy / Shutterstock / Fotodom

Молодежь объяснила свою любовь к солярию вопреки рискам для здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post.

Журналисты отмечают, что сейчас наблюдается тренд на загар у представителей поколения Z из-за растущей популярности стиля Y2K (year 2k, или year 2000). По последним данным Американской академии дерматологии, 20 процентов зумеров считают, что загорелая кожа для них важнее, чем защита от рака.

Еще 30 процентов респондентов признались, что хотят выглядеть лучше в молодости, даже если это негативно скажется на их внешности и качестве кожи в зрелом возрасте. Блогерша Холли Эвелин объяснила свое пристрастие к упомянутой бьюти-процедуре фразой «лучше умереть красивым, чем жить страшным».

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Известно, что походы в солярий или долгое пребывание под солнцем связаны с множеством рисков для здоровья, среди которых преждевременное старение и рак кожи. Несмотря на это инфлюэнсеры продолжают распространять видео с хештегами «шезлонг» и «загар», которые уже набрали более четырех миллиардов просмотров на платформе TikTok.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Разрыв отношений с Россией назвали мечтой президента Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше