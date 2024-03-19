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07:19, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о 16-кратном росте числа сбрасываемых Россией бомб

Гаврилюк: среднесуточное число сбрасываемых РФ на Украину бомб выросло в 16 раз

Среднесуточное количество бомб, которые ВС России сбрасывают на территорию Украины, выросло в 16 раз в 2024 году в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил замминистра обороны республики Иван Гаврилюк, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

С начала нового года прошло 77 дней, и за это время, по словам Гаврилюка, было сброшено свыше 3,5 тысячи авиабомб. Таким образом, среднесуточный показатель составляет 45 бомб в сутки.

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      Александра Синицына
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