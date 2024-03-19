Мужчина надругался над российской школьницей

В Воронеже разыскивают мужчину, надругавшегося над маленькой девочкой

В Воронеже разыскивают мужчину, который надругался над маленькой девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 ноября 2023 года неизвестный у дома №68 на Загородной улице приставал к ребенку, а затем сбежал. Он попал на камеры видеонаблюдения. Кроме того, потерпевшая запомнила, как фигурант выглядел, и правоохранители составили его рисованный портрет.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье полиция задержала 33-летнего местного жителя, который более полутора месяцев насиловал подростка в своей машине и квартире.

