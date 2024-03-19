Огромную рыбу вытащили из канала в центре российского города

Житель Астрахани поймал огромную рыбу в канале в центре города

Житель Астрахани поймал огромную рыбу в канале имени Варвация в центре города. Видео появилось в сообществе «Астраханская рыбалка и охота» во «ВКонтакте».

«В канале имени Варвация снова спустили воду, а это значит время ловить рыбу», — говорится в описании к видео, на котором запечатлено, как мужчина с усилием несет крупную рыбу. Комментаторы предположили, что это толстолобик.

Многие подписчики сообщества отметили, что не стоило ловить рыбу в канале. Другие поддержали их и добавили, что толстолобик мог и дальше чистить канал от водорослей.

Ранее сообщалось, что под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области, нашли огромные тоннели. Известно, что эти подземные полости не заполнены водой, самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину.