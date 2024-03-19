Разрыв отношений с Россией назвали мечтой президента Молдавии

Оппозиционер Параска назвала разрыв отношений с РФ мечтой президента Молдавии

Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска обвинила власти Молдавии в оголтелой русофобии после решения министерства иностранных дел республики объявить персоной нон грата работника посольства России. Об этом политик написала в своем Telegram-канале.

«Действия этой власти свелись к оголтелой русофобии и отрицанию самой мысли, что связи с Россией могут быть выгодны и для Молдавии», — заявила Параска.

По мнению политика, президент страны Майя Санду живет в выдуманном мире с «добрым коллективным Западом и злыми русскими». Параска назвала это опасным заблуждением, за которое будут расплачиваться граждане Молдавии.

«Объявив российского дипломата персоной нон-грата, PAS (партия «Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») и Санду сделали еще один шаг к исполнению своей мечты – полному разрыву молдо-российских отношений», — написала политик, добавив, что при подобном исходе могут пострадать сотни тысяч граждан Молдавии у которых есть близкие в России.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата и предписало покинуть страну одного из сотрудников посольства России в Кишиневе. О каком именно сотруднике посольства идет речь, в публикации не сообщается.