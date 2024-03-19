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16:35, 19 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании ряда автомобилей

Аналитик Бургазлиев: неофициально ввезенные в РФ машины могут подорожать на 25 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 апреля 2024 года ввозимые в Россию по альтернативным каналам автомобили станут значительно дороже. Стоимость подобных машин в стране может вырасти на 22-25 процентов, заявил независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. Его слова приводит Autonews.

Речь идет о возможном удорожании машин Voyah, Geely, Chery и других производителей из КНР. Аналитик уточнил, что до недавнего времени поставщики ввозили в Россию подобные машины через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указывая в таможенных декларациях заниженные данные о стоимости.

Однако с апреля 2024 года такой возможности у неофициальных дилеров не станет, считает аналитик. По его мнению, полностью перекрыть поток поставок подобных машин из Киргизии или Казахстана не получится. Ввозить в Россию автомобили бизнес- и премиум-класса из КНР по вышеуказанной схеме у неофициальных импортеров также не выйдет. «Чем выше была стоимость автомобиля, тем больше старались ее занизить, но теперь, соответственно, они существеннее вырастут в цене», — резюмировал эксперт.

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Кроме того, с ужесточением таможенных правил затраты неофициальных поставщиков значительно вырастут. Как уточнили в Минпромторге, с 1 апреля в России исчезнет возможность ввозить новые автомобили с оформлением на физлиц без уплаты дополнительных платежей. «Это приведет к повышению цен на автомобили, ввозимые по такой схеме, и, безусловно, снизит интерес покупателей и сократит объект поставок», — заключил Бургазлиев.

Ранее о возможной угрозе резкого снижения поставок в Россию машин ряда китайских автобрендов предупреждал и доцент Московского политехнического университета Анатолий Фиронов. По его словам, с введением нового утилизационного сбора поставки автомобилей из КНР могут подорожать. В результате ввоз в Россию по параллельному импорту машин марок Voyah, Tank, Li Auto и других рискует существенно сократиться.

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