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18:26, 19 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали три устаревших предмета гардероба

Стилистка Гудошина назвала устаревшими джинсы Mom и туфли на высокой платформе

Фото: Unsplash

Стилистка Евгения Гудошина назвала россиянкам три устаревших предмета гардероба в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалистки, в настоящее время актуальность утратили джинсы фасона Mom с сужающимися укороченными штанинами. При этом на смену им пришли так называемые джинсы-подковы с более длинными брючинами. Кроме того, из моды вышли туфли на высокой платформе и массивных каблуках.

Также эксперт внесла в список сумки с большим количеством навесных элементов.

Ранее в марте стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам устаревшие вещи на весну. Так, она призвала отказаться от свитеров крупной вязки и джемперов с рукавами три четверти.

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      Алина Гостева
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