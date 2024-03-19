Россиянкам назвали три устаревших предмета гардероба

Стилистка Гудошина назвала устаревшими джинсы Mom и туфли на высокой платформе

Стилистка Евгения Гудошина назвала россиянкам три устаревших предмета гардероба в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалистки, в настоящее время актуальность утратили джинсы фасона Mom с сужающимися укороченными штанинами. При этом на смену им пришли так называемые джинсы-подковы с более длинными брючинами. Кроме того, из моды вышли туфли на высокой платформе и массивных каблуках.

Также эксперт внесла в список сумки с большим количеством навесных элементов.

Ранее в марте стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам устаревшие вещи на весну. Так, она призвала отказаться от свитеров крупной вязки и джемперов с рукавами три четверти.