Российский офицер спас четырех раненых солдат в зоне СВО

Старший лейтенант Шопхонов спас четырех раненых подчиненных в зоне СВО

Старший лейтенант Александр Шопхонов спас четырех раненых подчиненных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). За проявленные самоотверженность и профессионализм он был награжден медалью Жукова. Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщает ГТРК «Бурятия».

В составе мотострелкового подразделения группировки войск «Восток» офицер выполнял боевые задачи по удержанию позиций на участке южнодонецкого направления. В ходе одного из боев несколько солдат его роты получили осколочные ранения. Находясь под артиллерийским обстрелом противника, Шопхонов оказал бойцам первую медицинскую помощь, а затем эвакуировал их в безопасный район.

Ранее сообщалось о подвиге другого российского военнослужащего, который спас батальон благодаря полученным в университете знаниям. Джабраил Насыров оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент обстрела в районе поселка Таволжанка.