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10:43, 19 марта 2024Бывший СССР

Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

Военный Насыров рассказал, что спас целый батальон через спутник

Кадр: Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Российский военный Джабраил Насыров рассказал, как применил в зоне специальной военной операции (СВО) знания, полученные в университете, и спас целый батальон. Свою историю старший лейтенант рассказал в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

Насыров оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Офицер развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами. Ранее он окончил с красным дипломом факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. В материале говорится, что офицер успешно применил в зоне СВО именно знания, полученные в университете.

«Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — вспоминает военный.

Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Военный, по собственному признанию, не считает себя героем, так как делал то, что умеет.

Ранее в том же цикле рассказывалось, как летчик российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев в ходе выполнения задач специальной военной операции спас своего сослуживца голосом.

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