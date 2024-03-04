«Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

Летчик Су-35 Ведящев голосом спас своего сослуживца от ракеты ВСУ в зоне СВО

Летчик российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО). Свою историю он рассказал в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Он рассказал, что никогда не видел себя гражданским летчиком, а мечтал управлять именно военными самолетами.

Военный вспомнил, как отвел ракету от российского самолета

Капитан Ведящев рассказал, что за время выполнения задач на СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет. В зоне проведения СВО российский летчик занимался прикрытием других родов авиации. Однажды он отвел ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) от своего боевого товарища.

Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему Алексей Ведящев российский летчик

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский военный рассказал, что многие бойцы остаются на земле, пока летчики выполняют задачи в воздухе. По его словам, они переживают и ждут возвращения летчиков строго по времени, так они знают задания и рассчитывают, через сколько их сослуживцы должны вернуться.

Также он сказал, что военные относятся к самолетам, как к одушевленным предметам. «Если самолет не возвращается обратно, то это огромное горе», — делится Ведящев.

Ранее другой пилот Су-35 спас сослуживцев в зоне СВО

В конце декабря Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне СВО от самолетов ВСУ. Пилот своевременно обнаружил в воздухе ударную группу противника и сорвал ее планы.

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Пилот Су-35С Иван должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. Он раскрыл детали своей боевой задачи. «Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — рассказал военный.

По его словам, выполнение этого задания позволило всем российским самолетам вернуться на аэродром вылета.