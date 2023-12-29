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08:45, 29 декабря 2023Россия

Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщик ВС РФ от авиации ВСУ и отогнал ее

Фото: РИА Новости

Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пилот своевременно обнаружил в воздухе ударную группу противника и сорвал ее планы.

Все российские самолеты вернулись на аэродром вылета

Пилот Су-35С по имени Иван должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики. Он раскрыл детали своей боевой задачи.

Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи

Иванпилот Су-35С

По его словам, выполнение этого задания позволило всем российским самолетам вернуться на аэродром вылета.

Су-35С прозвали «экстремально опасным» истребителем

В «Ростехе» ранее рассказали, что Су-35С по всем характеристикам, за исключением малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. В частности, самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, позволяющие развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа. Су-35С также несет авионику пятого поколения.

Фото: РИА Новости

Кроме того, истребитель имеет рекордный показатель дальности — более 3500 километров. Этого удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета. За счет этого Су-35С назвали «экстремально опасным».

В материале Military Watch Magazine также сообщалось, что на счету Су-35С, который является самым эффективным российским истребителем, десятки воздушных побед. Там отметили, что самолет способен поражать различные наземные цели, включая системы ПВО.

Россия вдвое нарастила выпуск истребителей

Первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд СВО.

«Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению [задач] нашей специальной военной операции», — сообщил он.

Фото: РИА Новости

Артяков добавил, что Су-34 предназначен для поражения целей противника в оперативной и тактической глубине. Кроме того, он может выполнять задачи без истребительного прикрытия. Сверхманевренный истребитель Су-35 считается переходным звеном между Су-27 и Су-57.

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      Анастасия Яланская
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