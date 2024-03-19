Российский заключенный нахамил надзирателю и снова пойдет под суд

На Алтае осудят заключенного, который угрожал надзирателю

На Алтае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заключенного, который угрожал надзирателю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года в исправительной колонии №1 (ИК-1) в селе Майма неоднократно судимый мужчина в ответ на замечание и требования инспектора отдела безопасности колонии начал угрожать и заявил, что ударит его по голове. Потом заключенный стал ругаться матом.

Ранее в Петрозаводске суд приговорил к семи годам лишения свободы экс-начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Ивана Савельева и его экс-заместителя Ивана Ковалева за избиение заключенного.