Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:37, 19 марта 2024Наука и техника

Российский завод освоил ремонт двигателей «Варшавянок»

KMZ: в 2024 году освоена почти вся номенклатура ремонта двигателей «Варшавянок»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В 2024 году Кингиссеппским машзаводом освоена почти вся номенклатура ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок класса «Варшавянка» проектов 636 и 877. Об этом со ссылкой на управляющего директора холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«Кингиссеппский машзавод за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время идет строительство испытательного стенда для двигателей Варшавянок. «Общая стоимость договоров по ремонту двигателей в этом году превышает 300 миллионов рублей», — добавил Даниленко.

Материалы по теме:
Стратегический подход Россия вернется к боевому патрулированию нейтральных вод
Стратегический подходРоссия вернется к боевому патрулированию нейтральных вод
12 мая 2013
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В июне 2023-го генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) Рубин Игорь Вильнит предложил модернизировать субмарины классов «Лада» и «Варшавянка» .

В апреле того же года главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Можайск» в Санкт-Петербурге сообщил, что строительство дизель-электрических субмарин класса «Варшавянка» продолжится.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Поступления от повышенного налога вырастут в России

      Захарова рассказала о нагнетании истерии вокруг посольства в ФРГ из-за выборов

      Россиянин решил заработать на криптовалюте и потерял полмиллиона рублей

      В Москве трое молодых людей напали с газовым баллончиком на подростка

      Украинские солдаты рассказали об эффективности планирующих бомб ВС России

      Российский завод освоил ремонт двигателей «Варшавянок»

      В США рассказали о значении победы Путина на выборах

      США запланировали увеличение добычи сланцевой нефти

      В российском госпитале у 21-летнего добровольца трижды не заметили пулю в ноге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше