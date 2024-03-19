Российский завод освоил ремонт двигателей «Варшавянок»

KMZ: в 2024 году освоена почти вся номенклатура ремонта двигателей «Варшавянок»

В 2024 году Кингиссеппским машзаводом освоена почти вся номенклатура ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок класса «Варшавянка» проектов 636 и 877. Об этом со ссылкой на управляющего директора холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«Кингиссеппский машзавод за минувшие два года освоил значительную часть номенклатуры изделий для ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время идет строительство испытательного стенда для двигателей Варшавянок. «Общая стоимость договоров по ремонту двигателей в этом году превышает 300 миллионов рублей», — добавил Даниленко.

В июне 2023-го генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) Рубин Игорь Вильнит предложил модернизировать субмарины классов «Лада» и «Варшавянка» .

В апреле того же года главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Можайск» в Санкт-Петербурге сообщил, что строительство дизель-электрических субмарин класса «Варшавянка» продолжится.