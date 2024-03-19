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09:25, 19 марта 2024Россия

Шестилетняя россиянка упала в трехметровый колодец рядом с домом

KP.RU: в Иркутской области шестилетняя девочка упала в колодец рядом с домом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Железногорске-Илимском Иркутской области шестилетняя девочка упала в трехметровый колодец рядом с домом, передает KP.RU.

Как выяснило издание, юная россиянка отпросилась у родителей на прогулку после ужина. Те велели ей не уходить далеко от дома.

Спустя несколько минут в квартиру супругов забежал встревоженный сосед и рассказал, что их дочь упала в колодец. Оказалось, что девочка вместе с другими детьми решила поиграть за мусорными контейнерами, которые находились во дворе дома. Недалеко от них был люк. Ребята не заметили, что он открыт из-за сугроба.

Через 20 минут прохожие принесли лестницу и вытащили ребенка. Девочка не пострадала. Родители допустили, что от переломов ее спасла плотная зимняя одежда.

Ранее сообщалось, что в татарстанском Чистополе сразу двое маленьких детей упали в колодец. Прохожий помог достать младшего ребенка при помощи троса от машины. Старшего вызволили прибывшие на место сотрудники экстренных служб.

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      Анна Щербакова
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