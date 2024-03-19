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10:00, 19 марта 2024Культура

Умер замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

На 59-м году жизни скончался замдиректора «Имперского русского балета» Таранда

Фото: David Tomaseti / Unsplash

На 59-м году жизни скончался замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. В последнее время Таранда страдал от алкогольной зависимости — практически все время он проводил лежа и мог передвигаться только с посторонней помощью.

Отмечается, что хореограф скончался в квартире своей супруги — в момент смерти она находилась рядом. Исполнительный директор «Имперского русского балета» Магомед Кулбужев рассказал, что в последнее время состояние Таранды не ухудшалось, смерть оказалась внезапной.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. В 1983-м он окончил Московское академическое хореографическое училище и начал работать в Большом театре, где прослужил до 1994 года. В том же году хореограф перешел в «Имперский русский балет», созданный его братом Гедиминасом Тарандой.

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      Анастасия Астахова
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