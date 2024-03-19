В приграничном Грайвороне описали обстрелы словами «город — сплошные руины»

Жители Грайворона «Ленте.ру»: в городе из-за обстрелов нет света, тепла и связи

Ситуацию в приграничном Грайвороне Белгородской области, который за последние дни множество раз подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), описали фразой «город — сплошные руины». О положении в населенном пункте «Ленте.ру» рассказали местные жители.

«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах. Там невозможно никуда пойти в такой обстановке. Магазины закрыты, заправки тоже закрыты с 13 или 14 числа, люди не могут заправить машины, чтобы уехать», — рассказала местная жительница Татьяна.

Она добавила, что 12 марта обстрелы продолжались весь день, не прекращаясь ни на минуту, а 14 марта «стало вообще невыносимо, люди просто убегали из районов».

«Было даже страшно сесть в машину и покинуть город, потому что летали без конца дроны и стреляли по гражданским машинам. Большинство моих знакомых уехали. У многих дети. Местная администрация еще 12 марта просила по возможности покинуть город. И я с семьей 14 марта уехала в Белгород. Прожили два дня в гостинице, но в Белгороде тоже очень опасно. Сирена постоянно орет, прилеты, жертвы среди мирного населения. Поэтому мы уехали в Курск, здесь тихо и спокойно. Сейчас пока здесь сняли квартиру, будем до 20 числа, а там уже посмотрим», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Жительница Белгородского района Алина рассказала, что в под Грайвороном живут ее родители. По ее словам, в их частном доме уже несколько дней нет электричества и воды. Уезжать они боятся, потому что легковые машины атакуют дроны-камикадзе, посетовала женщина.

«Пока связь есть, договорились связываться два раза в день, не всегда с первого раза можно дозвониться. По Грайворонскому району постоянно лупят ракетами, БПЛА, это с 12 марта и днем, и ночью», — сообщила она.

17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах Грайворона Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он отметил, что пострадавших не было. Глава региона добавил, что в городе загорелись два частных дома и три автомобиля, очаги оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждения получил один социальный объект. Около десяти населенных пунктов остались без электричества.