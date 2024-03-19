В Пскове захотели разгадать тайну уникального клада

Нумизмат Горлов захотел разгадать тайну найденного в Пскове клада

Научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов захотел разгадать тайну уникального клада, найденного в 2016 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Псковского музея-заповедника.

Опытный нумизмат приступил к изучению коллекции древних монет, которая ранее принадлежала титулярному советнику Александру Хвоинскому. Так, Горлов исследовал состав клада и определил его типологию. По словам ученого, в коллекцию попала серия монет Римской империи.

«На основании особенностей состава этого клада мы можем сказать, что при формировании коллекции основное внимание уделялось монетам XVIII-XIX веков, как Российской империи, так и иностранным. Однако здесь нет арабских дирхамов, византийский фолис всего один, западноевропейских денариев — только пара», — рассказал он.

При этом специалист отметил, что период чеканки монет указывает на принадлежность к Псковской и Новгородской республикам периода независимости. Кроме того, в коллекции были обнаружены довольно редкие экземпляры номиналом «денга» и четвереца».

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