Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:33, 19 марта 2024Моя страна

В Пскове захотели разгадать тайну уникального клада

Нумизмат Горлов захотел разгадать тайну найденного в Пскове клада

Фото: KIngvarr / Shutterstock / Fotodom

Научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов захотел разгадать тайну уникального клада, найденного в 2016 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Псковского музея-заповедника.

Опытный нумизмат приступил к изучению коллекции древних монет, которая ранее принадлежала титулярному советнику Александру Хвоинскому. Так, Горлов исследовал состав клада и определил его типологию. По словам ученого, в коллекцию попала серия монет Римской империи.

«На основании особенностей состава этого клада мы можем сказать, что при формировании коллекции основное внимание уделялось монетам XVIII-XIX веков, как Российской империи, так и иностранным. Однако здесь нет арабских дирхамов, византийский фолис всего один, западноевропейских денариев — только пара», — рассказал он.

При этом специалист отметил, что период чеканки монет указывает на принадлежность к Псковской и Новгородской республикам периода независимости. Кроме того, в коллекции были обнаружены довольно редкие экземпляры номиналом «денга» и четвереца».

Ранее сообщалось, что в России продадут редкую монету эпохи Николая I. Аукционный дом «Редкие монеты» оценил лот, выпущенный в 1845 году, в 150 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Названы лучшие цвета стен для продуктивной работы

      В Армении официально заявили об отказе обслуживать карты «Мир»

      В Госдуме расценили действия Пашиняна как предательство своих соотечественников

      Летавшая в Россию иностранная авиакомпания осталась без лицензии

      Девятилетняя девочка поймала редчайшего розового кузнечика у себя во дворе

      Стали известны подробности аварии американского беспилотника в Польше

      Премьер-министр Эстонии предложила тратить часть ВВП Германии на Украину

      Раскрыта дата возвращения МакSим на сцену

      56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше