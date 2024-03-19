В России шестилетняя девочка одна выжила при ударе ВСУ по дому с ее семьей

Под Белгородом 6-летняя девочка одна выжила при ударе ВСУ по дому с ее семьей

В селе Никольское Белгородской области маленькая девочка оказалась единственной выжившей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому, в котором находилась ее семья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, из пятерых находившихся в частном доме выжить удалось лишь ребенку. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Как уточняет Telegram-канал Mash, девочке — пять лет, вся семья занималась волонтерством и помогала участвующим в спецоперации российским военным. По данным издания, семья переехала в регион из Якутии пять лет назад, но даже несмотря на начало специальной военной операции и обстрелы российского приграничья, отказывалась покидать село Никольское.

По информации Telegram-канала RT, девочке шесть лет. Портал сообщает, что в доме кроме ребенка находились ее мать, гражданский муж матери, бабушка и брат-подросток. При этом у пострадавшей остались по меньшей мере два родственника — дедушка, которого не было в доме во время удара и родной отец, с которым ее мать находилась в разводе. Отец уже вылетел к дочери.

Известно, что пострадавшего ребенка прооперировали, и сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи дают положительный прогноз по выздоровлению девочки.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что за неделю при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 98 человек, еще 16 спасти не удалось.