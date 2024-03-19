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14:16, 19 марта 2024Ценности

Врач назвала россиянкам самые опасные бьюти-процедуры

Врач-косметолог Музелли Шукан: биополимерные филлеры вызывают на коже воспаления

Фото: Unsplash

Врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Музелли Шукан в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянкам самые опасные бьюти-процедуры.

В первую очередь эксперт выделила биополимерные филлеры. Гель, который используется в них, в отличие от гиалуроновой кислоты, не рассасывается и не выводится из организма самостоятельно. «Его удаление требует хирургического вмешательства, причем даже после операции фрагменты геля могут оставаться в тканях, вызывая воспаление и другие неприятные последствия», — заявила она.

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Кроме того, медик отметила золотые нити и жесткие пилинги. В первом случае данные материалы способны перемещаться под тканями, что со временем приводит к необходимости их удаления посредством хирургического вмешательства, после которого на лице могут остаться шрамы. Что касается жестких пилингов, то они сильно травмируют кожу. Вместо них стоит выбрать кислотные пилинги или присмотреться к лазерной шлифовке. «Особая опасность жестких пилингов заключается в неправильном периоде восстановления. Если девушка проводит время на открытом солнце без SPF-защиты или сдирает корочки, то рубцов не избежать», — предупредила доктор.

Также собеседница издания обратила внимание на нехирургическую ринопластику филлерами, которая несет серьезные последствия — в частности, ишемию, сдавливание сосудов и повреждение зрительных нервов. «Хотя процедура позволяет скорректировать значительные дефекты носа без общего наркоза и хирургии, многие специалисты не рекомендуют ее из-за высоких рисков», — заключила она.

В феврале врач-косметолог Наталья Михайлова раскрыла россиянкам способы помолодеть без пластических операций. По словам доктора, эффективным средством, которое подойдет для женщин любого возраста, является массаж лица.

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      Мария Винар
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