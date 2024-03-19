Врач развеял миф о распространенном виде рака

Доктор Мясников заявил, что мужчины тоже могут болеть раком груди

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что рак груди может быть не только у женщин. Выпуск, в котором он развеял миф об этом распространенном виде рака, доступен на платформе «Смотрим».

В студии Мясников задал вопрос телезрительнице о том, может ли заболевание развиться у мужчин. Собеседница врача ответила отрицательно, объяснив свой ответ тем, что у мужчин нет молочных желез.

«Их нет таких, как у вас (женщин — прим. «Ленты.ру») Сосок есть? Ну и там рудименты», — объяснил Мясников. По словам доктора, мужчины тоже могут болеть раком груди. Как уточнил врач, двое из 100 заболевших раком груди — это мужчины.

Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов раскрыли, что грудные импланты не вызывают рак груди. Специалисты заявили, что, согласно исследованиям, связи между установкой силикона в молочную железу и развитием онкологического заболевания нет.