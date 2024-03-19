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14:56, 19 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу на ТНТ высказалась о цензуре в КВН

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ и экс-участница КВН Варвара Щербакова высказалась о цензуре в «Клубе веселых и находчивых». Подробности она раскрыла в подкасте «Правило 34», доступном на YouTube.

Юмористка рассказала, что в КВН существовала цензура относительно темы секса. По ее словам, в номерах для телеигры нельзя было шутить на откровенные темы.

«Раньше меня бесила эта цензура. В Comedy Club можно шутить про письки и сиськи, секс и все такое, а в КВН нельзя. А сейчас я думаю, насколько это было ценно: довести людей до смеха не впрямую, не в лоб», — отметила Щербакова. Комикесса объяснила, что зрителям телеигры нравилось считывать намеки артистов и самим додумывать шутку.

Ранее бывший участник КВН и Comedy Club Олег Верещагин высказался о цензуре в этих двух проектах. По его словам, в «Клубе веселых и находчивых» больше ограничений и запретов, чем в Comedy Club. Комик добавил, что ему всегда нравился КВН тем, что игрок мог завуалированно сказать какое-то слово, которое ему нельзя было произносить со сцены.

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      Олег Давыдов
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