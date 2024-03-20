44-летнюю Викторию Боню высмеяли в сети за видео в трусах

Российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню высмеяли в сети за откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала напротив зеркала в ярко-розовом укороченном топе и черных трусах-стрингах с завышенной талией. Звезда повернулась к камере спиной, демонстрируя оголенные ягодицы и неровности на коже.

Подписчики оценили внешний вид Бони в комментариях под постом. «Сорокалетняя тетка, а мысли как у подростка», «А я вижу другой намек, чтобы позвонил», «С каждым днем контент все тупее и тупее», «И зачем это выставлять?», «Оттого что в попе импланты, целлюлита меньше не стало», «Импланты видно», — высказались они.

Ранее в марте Боню раскритиковали в сети за нестандартный способ похудения. По словам звезды, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, она прибегает к специальным капельницам.