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20:43, 20 марта 2024Ценности

44-летнюю Викторию Боню высмеяли в сети за видео в трусах

Фото: @victoriabonya

Российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню высмеяли в сети за откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала напротив зеркала в ярко-розовом укороченном топе и черных трусах-стрингах с завышенной талией. Звезда повернулась к камере спиной, демонстрируя оголенные ягодицы и неровности на коже.

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Подписчики оценили внешний вид Бони в комментариях под постом. «Сорокалетняя тетка, а мысли как у подростка», «А я вижу другой намек, чтобы позвонил», «С каждым днем контент все тупее и тупее», «И зачем это выставлять?», «Оттого что в попе импланты, целлюлита меньше не стало», «Импланты видно», — высказались они.

Ранее в марте Боню раскритиковали в сети за нестандартный способ похудения. По словам звезды, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, она прибегает к специальным капельницам.

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      Екатерина Ештокина
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