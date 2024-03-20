53-летняя Клаудия Шиффер снялась с обнаженной грудью

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 53-летняя знаменитость позирует вместе со своей коллегой, манекенщицей Надей Ауэрман. Так, женщины предстали перед камерой в облегающих джинсах с высокой посадкой, остроносых туфлях, шелковых рукавах и перчатках. При этом Шиффер лежала на полу, прикрыв руками обнаженную грудь.

Поклонники оценили данную фотосессию в комментариях под постом, который набрал более 45 тысяч лайков. «По-прежнему самая красивая женщина в мире», «Красотка», «Потрясающе!», «Идеальный снимок», «Шикарно», — писали они.

В феврале Клаудия Шиффер снялась без штанов для журнала Vogue Germany. Тогда модель позировала в черном кожаном жилете с объемными карманами, трусах с заниженной талией и колготках в сетку. На руках она держала своего кота Чипа.