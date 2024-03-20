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17:51, 20 марта 2024Экономика

Акции владельца Gucci пережили самое резкое за 32 года падение стоимости

Акции владельца Gucci пережили максимальное с 1992 года однодневное падение

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Акции французской Kering, которая владеет многими известными брендами, включая Balenciaga и Yves Saint Laurent, пережили самое резкое однодневное падение стоимости за последние 32 года. Об этом пишет Bloomberg.

После поступления информации об упавших в первом квартале на 20 процентов продажах Gucci стоимость ценных бумаг группы потеряла в Париже 15 процентов, а ее стоимость снизилась почти на восемь миллиардов долларов.

Эксперты видят опасность для Kering в излишней зависимости от Gucci, на который приходится около двух третей получаемой прибыли. Отмечается, что наблюдаемая тенденция может подвигнуть ее к уменьшению зависимости от бренда, известного своим ярким дизайном. Излишнюю провокационность коллекции и экономические проблемы Китая, состоятельные граждане которого поддерживали люксовые продажи в период пандемии, называют среди причин текущих неудач Gucci.

Ранее сообщалось, что в рамках стратегии, направленной на получение «наиболее привлекательных мест» для магазинов, Kering приобрела почти за миллиард долларов здание на Пятой авеню Манхэттена площадью 10,7 тысячи квадратных метров.

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      Дмитрий Воронин
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