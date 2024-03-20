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13:29, 20 марта 2024Мир

В Госдуме отреагировали на блокировку Блинкеном заявления G7 по выборам в России

Депутат Чепа связал блокировку заявления G7 по выборам в РФ с выборами в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вероятно, госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал заявление «Большой семерки» (G7) с осуждением итогов выборов президента России в канун непредсказуемости выборов в Соединенных Штатах, предположил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Блинкен не поддержал заявление G7 в канун сложности и непредсказуемости выборов в США

Алексей Чепапервый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам

«Очень сложно G7 найти какие-либо основания для того, чтобы не признать выборы. Им не нравится результат, это понятно. Им не нравится, какая колоссальная для России явка, понятно. Им не нравится то, что выборы были максимально чистые. Как депутат, который принимал участие в огромном количестве выборов, я вижу, что с каждыми выборами у нас происходит совершенствование избирательной системы. Это им, конечно, не нравится», — отреагировал Чепа.

Ранее стало известно, что Блинкен заблокировал предложенный Италией проект заявления G7 с осуждением победы Владимира Путина на президентских выборах в России. Госдепартамент США счел неуместными предложенные в документе формулировки.

При этом журналисты La Reppublica отмечают, что документ получил предварительное одобрение советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Издание полагает, что причинами стали разногласия между Блинкеном и Салливаном, а также опасения Госдепа о якобы возможном вмешательстве России в предстоящие президентские выборы в США.

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