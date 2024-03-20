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13:08, 20 марта 2024Силовые структуры

Забивший российского офицера до смерти по пути на СВО осужден на 10 лет

Мобилизованный, забивший до смерти офицера по пути на СВО, сел на 10 лет
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил к 10 годам лишения свободы мобилизованного, который забил до смерти офицера в воинском эшелоне по пути на специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Старший сержант А. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насилии в отношении воинского начальника. Его отправят в колонию строгого режима. При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что оба военнослужащих — осужденный и потерпевший — были мобилизованы из запаса для участия в СВО и длительное время проходили подготовку на одном полигоне.

Из материалов дела следует, 23-24 декабря 2022 года пьяный сержант в купе вагона воинского эшелона избил капитана Г., являвшегося его начальником по воинскому званию и начальником продовольственной службы воинской части. Мотивом преступления стало недовольство сержанта поведением офицера.

Потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, от которых он не выжил.

20 марта сообщалось, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 6,6 года лишения свободы военного Егора Бочкарева за уклонение от службы.

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      Любовь Ширижик
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