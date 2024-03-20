Агент Кологривого отказалась комментировать дебош актера в баре

Агент Кологривого Алла заявила, что комментариев по дебошу от актера не будет

Агент российского актера Никиты Кологривого Алла в беседе с «Лентой.ру» отказалась комментировать сообщения о том, что артист устроил дебош в одном из баров Новосибирска.

«Комментариев не будет», — сказала представитель Кологривого, уточнив, что ситуацию не комментирует ни она, ни сам актер.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Ленте.ру» сообщили, что в полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива. В частности, пытался склонить к близости одну из официанток, а после того как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу и начал заламывать девушке руки.

Дебош Кологривого попал на видео. На ролике видно, как артист неоднократно вступает в драки с другими посетителями и сотрудниками заведения, после чего его оттаскивают от потасовки.