В складных смартфонах Samsung обнаружили заводской дефект

PhoneArena: Samsung Galaxy Z Fold 4 может сломаться из-за пыли и мусора

Пользователи Reddit пожаловались на заводской дефект складного смартфона Galaxy Z Fold 4, который Samsung отказалась признавать. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию на площадке, посвященной проблемам с шарниром Galaxy Z Fold 4. По словам владельца устройства, девайс перестал полностью раскрываться из-за застрявшей в шарнире пыли. Другие владельцы гаджета обнаружили ту же проблему.

По словам обладателя телефона под ником ahmed1smael, на устранение пыли и мелкого мусора у него ушло четыре часа, после чего смартфон начал нормально раскрываться. Посетители Reddit отметили, что Samsung не комментирует факт поломки и не признает дефект гарантийным.

«Да, у меня та же проблема, и они хотят взять с меня деньги за ремонт. Это абсолютная чушь», — заметил пользователь под ником Rocket3431. «Думаю, что Fold 4 был худшим за последнее время», — подчеркнул автор под ником thesilentyak. Другие пользователи отметили, что в случае Samsung Galaxy Z Fold 5 — нового телефона бренда — таких проблем не наблюдалось.

В конце марта корейские инсайдеры сообщили, что компания Apple отложила выпуск первого складного смартфона. Релиз складного iPhone должны выпустить не раньше 2027 года.