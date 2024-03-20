Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:10, 20 марта 2024Наука и техника

В складных смартфонах Samsung обнаружили заводской дефект

PhoneArena: Samsung Galaxy Z Fold 4 может сломаться из-за пыли и мусора

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Пользователи Reddit пожаловались на заводской дефект складного смартфона Galaxy Z Fold 4, который Samsung отказалась признавать. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию на площадке, посвященной проблемам с шарниром Galaxy Z Fold 4. По словам владельца устройства, девайс перестал полностью раскрываться из-за застрявшей в шарнире пыли. Другие владельцы гаджета обнаружили ту же проблему.

По словам обладателя телефона под ником ahmed1smael, на устранение пыли и мелкого мусора у него ушло четыре часа, после чего смартфон начал нормально раскрываться. Посетители Reddit отметили, что Samsung не комментирует факт поломки и не признает дефект гарантийным.

«Да, у меня та же проблема, и они хотят взять с меня деньги за ремонт. Это абсолютная чушь», — заметил пользователь под ником Rocket3431. «Думаю, что Fold 4 был худшим за последнее время», — подчеркнул автор под ником thesilentyak. Другие пользователи отметили, что в случае Samsung Galaxy Z Fold 5 — нового телефона бренда — таких проблем не наблюдалось.

В конце марта корейские инсайдеры сообщили, что компания Apple отложила выпуск первого складного смартфона. Релиз складного iPhone должны выпустить не раньше 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

      В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

      «Роллтон» собрались поставлять к границам США

      Российский школьный водитель предстанет перед судом за растление мальчиков

      Управляющая компания сломала канализацию и вызвала затопление дома фекалиями

      Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил фанатов

      Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

      Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше