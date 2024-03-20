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12:28, 20 марта 2024Культура

Директор Нагиева отреагировала на размещенное в cети фото актера с буквой Z

Директор Нагиева назвала фейком размещенное в сети фото актера с буквой Z

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор российского актера и ведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина отреагировала на размещенное в сети фото артиста, на котором он якобы позирует на фоне машины с наклеенной на ней георгиевской лентой в форме буквы Z. Ее слова приводит News.ru.

«Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, — прим. "Ленты.ру"), больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк», — заявила собеседница издания.

Шайкина также добавила, что у Нагиева нет времени делать подобные кадры, так как он занят работой «365 дней в году».

Накануне ряд СМИ написали о том, что актер публично выразил свою политическую позицию, опубликовав фотографию артиста на фоне георгиевской ленты в форме буквы Z. В официальном аккаунте звезды «Физрука» кадр размещен не был.

Ранее в Литве отменили концерт итальянского певца и композитора Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) после его выступления в Кремлевском дворце.

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      Анастасия Астахова
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