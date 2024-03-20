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23:24, 20 марта 2024Мир

США начали эвакуацию американцев из Гаити на чартерных вертолетах

Reuters: Госдеп США начал эвакуацию американцев из Гаити на чартерных вертолетах

Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

Госдепартамент США начал эвакуировать американцев из Гаити на чартерных вертолетах на фоне роста насилия в стране. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что вертолеты совершат несколько полетов из Порт-о-Пренса в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго. «Мы также продолжим изучать возможность полетов из Кап-Аитьена, чтобы люди могли улететь оттуда», — отметил представитель Госдепа Ведант Патель. По его словам, в общей сложности желание уехать из захваченной бандами страны изъявили около 1,6 тысячи граждан США.

Ранее США приняли решение эвакуировать персонал своего посольства с Гаити на фоне массовых беспорядков.

9 марта в столице Гаити Порт-о-Пренсе местные банды атаковали президентский дворец. Также заранее скоординировавшие свои действия преступники напали на здание МВД и полицейское управление.

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      Марина Совина
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