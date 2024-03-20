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12:06, 20 марта 2024Россия

Командир танка «Алеша» попал под удар украинского беспилотника

Доброволец Колючий спас командира танка «Алеша» и был награжден орденом Мужества

Кадр: Минобороны России / РИА Новости

Командир танка «Алеша» Александр Леваков попал в зоне спецоперации под удар украинского беспилотника, и его спас доброволец Сергей Соленов с позывным Колючий. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По сообщению оборонного ведомства, Соленов закрыл своим телом командира и при этом сам получил серьезное ранение. За подвиг Колючего наградили орденом Мужества.

«Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь», — приводит Минобороны рассказ командира танка «Алеша» о своем спасении. Сам Соленов заявил, что не сделал ничего особенного, и Леваков на его месте поступил так же.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант Александр Шопхонов спас четырех раненых подчиненных в зоне СВО и получил медаль Жукова.

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