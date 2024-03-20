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08:10, 20 марта 2024Бывший СССР

В Киеве объяснили слова Макрона об отправке французских военных на Украину

Кулеба: Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lorenz Huter / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск в Киев подразумевал подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет La Stampa.

Глава МИД Украины объяснил слова французского лидера. Он напомнил, что заявление Макрона вызвало панику среди есропейских политиков. «Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», — отметил Кулеба.

Министр уточнил, что Киев никогда не обращался к Парижу с просьбой направить военных на Украину. Кулеба добавил, что при этом ВСУ нужны боеприпасы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее Макрон допустил возможность отправки контингента НАТО на Украину.

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      Марина Совина
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