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17:12, 20 марта 2024Мир

Макрон похоронил де Голля

Президент Франции Макрон выступил с речью на похоронах Филиппа де Голля

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Масштаба бывшего президента Франции Шарля де Голля сложно достичь. Об этом на церемонии прощания с его сыном, адмиралом Филиппом де Голлем заявил действующий глава республики Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

Макрон в своей речи подчеркнул, что сын экс-президента Франции был участником всех ключевых исторических событий XX века.

«Трудно быть де Голлем после де Голля», — заявил французский президент. Он подчеркнул, что Филипп де Голль мог провести жизнь в тени своего отца, но стал самостоятельной фигурой и прошел свой путь. Сообщается, что на похоронах также присутствовал экс-президент Франции Николя Саркози.

Ранее внук де Голля Пьер предупредил о третьей мировой из-за действий Макрона. По его мнению, действующий президент Франции стремится использовать кризис, «чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту».

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      Юрий Леонов
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