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15:27, 20 марта 2024Бывший СССР

Министра обороны Литвы вывезли в ССР и допросили

Служба спецрасследований Литвы допросила министра обороны Анушаускаса

Фото: Carsten Hoffmann / Globallookpress.com

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Литвы вывезли в отделение министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса и допросили в связи с получением оперативной информации о возможных фактах коррупции в системе государственной обороны. Об этом сообщает Delfi.lt.

«Сейчас мы говорим с министром обороны. (...) Мы уточняем информацию, говорим с людьми. Они дают показания. Мы проверяем информацию, которая появилась в выходные. Сейчас проводим определенные процессуальные действия», — передаются в публикации слова главы ССР Линаса Пярнаваса.

Руководитель силового ведомства отметил, что решение о начале официального расследования в настоящий момент не принято.

Ранее в Литве рассказали о возможности введения налога на оборону. По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, он может носить временный характер и состоять из нескольких частей — прямого налога и НДС.

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      Глеб Палехов
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