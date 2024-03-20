Минобороны рассказало о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России отчиталось об улучшении положения войск под Авдеевкой

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, за сутки подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад противника.

На данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 395 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Накануне ВС России взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике (ДНР). По сообщению оборонного ведомства, продвижение произошло на авдеевском направлении, к западу от города Авдеевка. В боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие группировки войск «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.