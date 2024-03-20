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08:01, 20 марта 2024Забота о себе

Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

Фото: Unsplash

Мужчины, занимавшиеся сексом в необычных местах, рассказали о своем опыте. Нетривиальные локации для интима они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один американец рассказал, что смог заняться с партнершей сексом в гамаке, однако получил во время этого полового контакта неожиданную травму.

Когда стало совсем сложно, я опустил одну ногу на землю для упора и принялся за дело. Веревки гамака оставили ожог на внутренней поверхности моего левого колена. Я все чувствовал, но продолжал

MiasmaFateпользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что они с избранницей решили заняться сексом на склоне холма у шоссе.

Днем, полностью голыми. Мы видели, как мимо проезжают машины, и если люди в них глядели на холм, они точно видели, как моя девушка оседлала меня. Ее заводила идея того, что на нас смотрят десятки, сотни людей средь бела дня

notnexusпользователь Reddit
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Еще одному пользователю удалось пробраться в резиденцию британских монархов — он занялся сексом со своей коллегой-журналисткой в ожидании важного королевского мероприятия.

В туалете Нижнего двора Виндзорского замка во время церемонии Ордена подвязки

Kell_Jonпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, расставшиеся с партнерами из-за роковых ошибок последних, рассказали о своем опыте. Одна пользовательница вспомнила, что закончила отношения с экс-партнером после того, как тот нагрубил ей в ресторане.

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      Александра Лисица
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