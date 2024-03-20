Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

Мужчины, занимавшиеся сексом в необычных местах, рассказали о своем опыте. Нетривиальные локации для интима они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один американец рассказал, что смог заняться с партнершей сексом в гамаке, однако получил во время этого полового контакта неожиданную травму.

Когда стало совсем сложно, я опустил одну ногу на землю для упора и принялся за дело. Веревки гамака оставили ожог на внутренней поверхности моего левого колена. Я все чувствовал, но продолжал

MiasmaFate пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что они с избранницей решили заняться сексом на склоне холма у шоссе.

Днем, полностью голыми. Мы видели, как мимо проезжают машины, и если люди в них глядели на холм, они точно видели, как моя девушка оседлала меня. Ее заводила идея того, что на нас смотрят десятки, сотни людей средь бела дня notnexus пользователь Reddit

Еще одному пользователю удалось пробраться в резиденцию британских монархов — он занялся сексом со своей коллегой-журналисткой в ожидании важного королевского мероприятия.

В туалете Нижнего двора Виндзорского замка во время церемонии Ордена подвязки

Kell_Jon пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, расставшиеся с партнерами из-за роковых ошибок последних, рассказали о своем опыте. Одна пользовательница вспомнила, что закончила отношения с экс-партнером после того, как тот нагрубил ей в ресторане.