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18:14, 20 марта 2024Экономика

Назван вероятный вариант решения Банка России по ключевой ставке

«Альфа-Форекс»: на заседании ЦБ 22 марта сохранят ключевую ставку на уровне 16 %

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 22 марта, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов. Такой вероятный вариант решения по денежно-кредитной политике (ДКП) назвала глава «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, ее слова приводит Прайм.

Согласно недавнему опросу Центробанка и агентства «инФОМ», ожидаемый уровень годовой инфляции в России в 2025 году составляет 11,7 процента. По словам эксперта, это сигнализирует об успешной работе высокой ключевой ставки, и снова ужесточать ДКП не нужно. Однако перейти к ее снижению не время из-за высокой инфляции — 7,7 процента в феврале 2024 года, что выше целевого уровня ЦБ в 4 процента.

«Сохранение ключевой ставки является самым вероятным вариантом решения совета директоров 22 марта. (...) Реакция рубля будет зависеть от того, насколько жестким или не слишком жестким окажется тон сопроводительного комментария и заявлений главы ЦБ РФ на пресс-конференции. Доллар может до конца недели колебаться в рамках 91-93 рублей», — добавила Проценко.

Опрошенные РБК аналитики при этом не исключают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. По их мнению, замедление инфляции не носит устойчивого характера, к тому же она в любом случае существенно превышает целевые четыре процента. Также не наблюдается снижения инфляционных ожиданий, что тоже является одним из условий для смягчения ДКП.

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      Вячеслав Агапов
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