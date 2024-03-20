Неожиданно потерявшей сексуальный интерес к любимому мужу женщине дали совет

Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет женщине чуть за 30 лет, неожиданно потерявшей сексуальный интерес к любимому мужу. Ответ на письмо читательницы опубликовало издание Mirror.

Молодая женщина рассказала в письме, что все еще находит мужа привлекательным, но лишилась потребности в сексе. Во время полового контакта с супругом она пассивна или просто механически повторяет знакомые действия. Муж относится к ситуации с терпением, но находится в стрессе из-за недостатка близости. «У нас есть полуторагодовалый сын, я лишь недавно бросила кормить грудью. Думала, что прекращение лактации поможет разрешить проблемы в спальне, но ничего не изменилось», — поделилась она своими переживаниями. Недавно, добавила автор письма, она и вовсе оттолкнула супруга, сославшись на желание спать, и он выглядел очень уязвленным.

Нолан в ответ на просьбу дать совет в этой ситуации отметила, что секс — это привычка, и если им не заниматься, нужда в нем гаснет. Она предложила рассказать мужу о своих чувствах и заняться здоровьем: посетить гинеколога и терапевта, поскольку причины низкого либидо могут быть психологическими или гормональными.

Психотерапевт также обратила внимание на то, что совсем недавно женщина перестала кормить грудью и ухаживает за маленьким ребенком, что тоже может влиять на сексуальное возбуждение. «Разработайте план: например, ночь вместе вне дома без необходимости заниматься сексом. Просто побудьте вдвоем. Поужинайте, выпейте, станьте снова парочкой, поболтайте», — посоветовала Нолан, предложив повторять такой опыт хотя бы раз в месяц. По словам специалистки, нормально переживать спады в сексуальной жизни, но игнорировать их не стоит, пока они не стали большей проблемой.

Ранее Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалист отметила, что супруг, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.