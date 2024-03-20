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20:55, 20 марта 2024Мир

В Совфеде ответили на обещание Украины расплатиться с США газом из России

Сенатор Климов назвал обещание Киева расплатиться с США газом из РФ фантастикой

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал обещание экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в случае победы Киева в конфликте с Москвой расплатиться с США нефтью, газом и алмазами из России фантастикой. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявление политика.

«Пусть сразу звездами торгуют и луной. По-моему, эта вероятность гораздо выше. Все остальное — это ненаучная фантастика», — заявил Климов.

Ранее Омелян сообщил, что Киев в случае победы может расплатиться с США российскими нефтью, газом и алмазами. Такое решение в качестве благодарности Вашингтону он предложил, отвечая на вопрос журналистов о возможности поддержки Украины с помощью кредитов.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что переданной Киеву в настоящий момент помощи от стран Запада и Мирового валютного фонда (МВФ) хватит лишь на первую половину 2024 года. При этом, по его словам, финансовая помощь от США может поступить уже в марте, хотя Конгресс так и не согласовал соответствующий законопроект. Украинский премьер заявил, что Киев получил заверения от Сената США и теперь ожидает решение Конгресса.

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