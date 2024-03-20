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18:29, 20 марта 2024Экономика

Последствия отмены транспортного налога в России оценили

Эксперт Каневская: отмена транспортного налога отразится на цене грузоперевозок

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Отмена транспортного налога в России и его переложение в акциз повлияет на стоимость топлива, что, в свою очередь отразится на цене грузоперевозок. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала главный бухгалтер ГК Альфа-Лизинг Ольга Каневская.

Эксперт объяснила, что логистические затраты заложены в цены практически всех товаров и услуг, поэтому последствием отмены налога может стать рост инфляции. Она отметила, что акцизы на топливо, в отличие от постоянной и прогнозируемой величины транспортного налога, повышаются с регулярной периодичностью.

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Каневская предположила, что после отмены транспортного налога владельцы бюджетных легковых и грузовых авто будут платить больше в виде акциза. «Владельцы же люксовых, дорогостоящих автомобилей, напротив, будут экономить на их содержании, поскольку пользуются ими в основном не на постоянной основе», — оценила она.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога в России с 2025 года. В пояснительной записке к документу говорится, что этот налог несправедливый. Авторы закона объясняют это тем, что размер налога исчисляется в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик. В итоге те, кто ездит каждый день, и те, кто использует машину только пару раз в году, платят одинаковую сумму.

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