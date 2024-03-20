Посол описал будущее отношений Китая и России

Посол Чжан Ханьхуэ: Пекин и Москва продолжат стоять спина к спине

Пекин и Москва продолжат стоять спина к спине и поддерживать друг друга. С такой оценкой будущего отношений двух стран в интервью ТАСС выступил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие спиной к спине становится все более тесным», — сказал глава дипломатического представительства.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Как считает Чжан Ханьхуэй, это «отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран».

«Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства», — говорится в тексте поздравления.

Также стало известно, что Путин может посетить Китай в мае.