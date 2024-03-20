Появились кадры боя российских солдат против бразильских наемников

Командир разведгруппы «Ахмата» показал кадры боев с наемниками из Бразилии

Появилась видеозапись боя военнослужащих ВС России и бразильских наемников в Кременском лесу. Кадры опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид в своем Telegram-канале.

Видео снято нашлемной камерой одного из наемников, которого, по заверению Аида, уже нет в живых. В кадре слышны разговоры по рации на немецком языке. По словам командира разведгруппы, бразильские наемники вели переговоры с немецкими. Видеозапись попала в руки российских военнослужащих в качестве трофея.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французских наемниках, сидящих в тылу из-за страха боев с Российской армией.

По словам Рогова, наемники — это французские военные, которые формально ушли в отставку или отпуск.