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17:34, 20 марта 2024Бывший СССР

Появились кадры боя российских солдат против бразильских наемников

Командир разведгруппы «Ахмата» показал кадры боев с наемниками из Бразилии

Кадр: Telegram-канал «Дневник Мракоборца | Z»

Появилась видеозапись боя военнослужащих ВС России и бразильских наемников в Кременском лесу. Кадры опубликовал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид в своем Telegram-канале.

Видео снято нашлемной камерой одного из наемников, которого, по заверению Аида, уже нет в живых. В кадре слышны разговоры по рации на немецком языке. По словам командира разведгруппы, бразильские наемники вели переговоры с немецкими. Видеозапись попала в руки российских военнослужащих в качестве трофея.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французских наемниках, сидящих в тылу из-за страха боев с Российской армией.

По словам Рогова, наемники — это французские военные, которые формально ушли в отставку или отпуск.

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      Валентин Карант
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