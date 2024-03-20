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21:46, 20 марта 2024Мир

Президент Бразилии поздравил Путина с переизбранием

Глава Бразилии Лула да Силва поздравил Путина с победой на выборах в России

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства в России. Об этом сообщил спецпредставитель бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморима, передает Metrópoles.

Издание отметило, что поздравление стало «ответом на жест Путина от 2022 года», который тогда поздравил бразильского коллегу с победой на президентских выборах.

Ранее главу России также поздравил президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, Путин получил поздравления, в частности, от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

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      Марина Совина
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