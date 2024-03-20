Причину крупных коммунальных аварий в России объяснили

Эксперт Кондратьев: крупные коммунальные аварии вызваны реальным износом ЖКХ

Крупные коммунальные аварии в России связаны с физическим износом коммунальной инфраструктуры, который не учитывают в статистике. Причину происшествий в сфере жилищно-коммунального хозяйства раскрыл эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснил, что сейчас в стране учитывают лишь бухгалтерский, а не реальный износ коммуникаций. Например, котел могли установить несколько месяцев назад, но с нарушениями — тогда он может не выдержать первый осенне-зимний период, пояснил Кондратьев.

Эксперт уточнил, что, несмотря на растущий износ, аварии в России становятся более редкими. Однако масштабные сбои сразу в нескольких регионах говорят о системных проблемах. «Я думаю, что сектор теплоснабжения сейчас в не самой простой ситуации. Советские запасы уже близки к исчерпанию и на обновление инфраструктуры нужно гораздо больше средств, особенно в регионах, где были высокие объемы жилищного строительства, и новые объекты часто просто подключали к старой инфраструктуре», — рассказал специалист.

Ранее были раскрыты причины участившегося падения лифтов в России. По словам экспертов, аварии связаны со стремлением управляющих компаний (УК) сэкономить, нехваткой деталей для ремонта зарубежного подъемного оборудования и сложностями с импортозамещением.