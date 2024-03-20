Дрон снял убийство бойца ВСУ своим сослуживцем

Российский беспилотник поразил бойца ВСУ, застрелившего раненого сослуживца

Российский беспилотник зафиксировал, как военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил сослуживца, получившего тяжелое ранение. Видео произошедшего разместил блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

Украинские военные были обнаружены у двух подбитых танков Leopard, один солдат не мог двигаться из-за ранения, сообщил Федоров. Боец ВСУ, застреливший своего сослуживца, был поражен FPV-дроном.

Ранее французский наемник ВСУ с позывным Адам рассказал о проблемах эвакуации в украинской армии. По его словам ВСУ не эвакуирует своих раненых и солдатам остается рассчитывать только на себя.