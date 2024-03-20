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10:48, 20 марта 2024Бывший СССР

Дрон снял убийство бойца ВСУ своим сослуживцем

Российский беспилотник поразил бойца ВСУ, застрелившего раненого сослуживца

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский беспилотник зафиксировал, как военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил сослуживца, получившего тяжелое ранение. Видео произошедшего разместил блогер Кирилл Федоров в Telegram-канале.

Украинские военные были обнаружены у двух подбитых танков Leopard, один солдат не мог двигаться из-за ранения, сообщил Федоров. Боец ВСУ, застреливший своего сослуживца, был поражен FPV-дроном.

Ранее французский наемник ВСУ с позывным Адам рассказал о проблемах эвакуации в украинской армии. По его словам ВСУ не эвакуирует своих раненых и солдатам остается рассчитывать только на себя.

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      Валентин Карант
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