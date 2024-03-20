Российского школьника заподозрили в лжеминировании 20 объектов по всей стране

В Красноярском крае задержали 13-летнего школьника за 20 сообщений о минировании

В Красноярском крае сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 13-летнего школьника, подозреваемого в лжеминировании около 20 различных объектов по всей стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По предварительным данным, подросток рассылал сообщения о минировании образовательных учреждений и других объектов инфраструктуры за денежное вознаграждение от неизвестных, с которыми переписывался в сети. Одна из таких ложных информаций поступила в школу Ачинска: прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов взрывных устройств на территории образовательного учреждения не обнаружили.

Уточняется, что школьник подозревается в 20 подобных эпизодах. При обыске у него были обнаружены и изъяты планшет и сотовый телефон, в котором содержались угрозы о нахождении опасных предметов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Подростка планируют поставить на профилактический учет. Решается вопрос о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее также Металлургический районный суд Челябинска назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на 6,5 года за лжеминирование. Он неоднократно сообщал в экстренные службы о якобы готовящихся терактах в зданиях судов и правоохранительных органов.